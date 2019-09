Hiba Abouk, nacida en Madrid, destroza con su respuesta a una seguidora que le dijo: "Vete a tu país"

La actriz Hiba Abouk se ha mostrado muy contundente al responder a una seguidora de Instagram que le pidió que se fuese a su país.

Abouk, que nació en Madrid y que tiene ascendencia libia por parte de padre y tunecina por parte de madre, replicó sin piedad a una usuaria que le escribió: “Pues si tanto te repugna España vete a tu país, que encima que te damos de comer a ti y a fu familia criticas mi país. Vuélvete a comer mierda a Túnez”.

La actriz no lo dudo y compartió en Stories su réplica: ”¿A qué país quieres que me vaya si soy española? Nadie me da de comer, solo mi trabajo y lo que yo genere”.

“El artículo no habla de repugnancia, pero ya que sacas el temas eso es lo que me provocan las personas racistas como tú”, zanjó.

La polémica surgió después de que la actriz compartiese un artículo de El País titulado: “Rosalía o el gran pecado español: por qué muchos no soportan su éxito”.