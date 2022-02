Muy pocos se dieron cuenta en la gala pero la hija de Joaquín Sabina se llevó un Goya

De hecho, en su agradecimiento Carmela Martínez Oliart mencionó a Sabina pero sin decir su nombre. “No me creo que estemos aquí arriba y no esté con nosotros Félix Tusell, que no solo es productor de este corto, sino que además es mi hermano [en realidad son amigos de la infancia]. ¡Félix, te echamos muchísimo de menos pero te vamos a llevar el Goya!”, comenzó.