Sí, mi hija tiene el pelo corto y es chica

Es normal tener curiosidad por las cosas que no comprendes, lo sé. Si alguien tiene una duda o está confuso por algo, puede formular una pregunta de forma educada. A mí me resulta efectivo cuando soy la que no sabe algo. Si no puedes o no sabes hacer una pregunta educada, no preguntes ni digas nada. No te quedes mirando. Ve a casa y ponte a leer. O pregúntale a Google. Si no sabes si tu pregunta es educada, probablemente no lo sea. ¿Por qué no dejamos que cada uno sea como quiera?