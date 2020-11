El hijo de una barrendera de Logroño arrasa con su mensaje a los que provocaron disturbios en la ciudad

Logroño, la capital de La Rioja, fue una de las ciudades donde más violencia se vivió este sábado en los disturbios provocados por violentos y ultras contrarios a las medidas de restricción para contener la pandemia de coronavirus.

Disturbios que generaron destrozos en el mobiliario urbano y que dejaron las ciudades llenas de desperfectos que, desde primera hora de la mañana, han tenido que recoger los empleados públicos de la limpieza.

Sin embargo, en Logroño se ha producido una escena conmovedora y esperanzadora cuando un grupo de chavales se ha juntado para recoger las calles de la ciudad y tratar de recolocar el mobiliario urbano dañado.

Entre esos jóvenes, Pablo, un chico de 16 años cuya madre es barrendera y que ha sido entrevistado por TVE.

Sus declaraciones se han hecho virales en las redes, donde se ha llevado un aplauso multitudinario:

“Como vimos lo que estaba pasando, luego al volver a casa viendo los vídeos y todo y yo, que estuve aquí presente viéndolo, me pareció super feo ya que yo tengo una madre barrendera y sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer y no me pareció ni medio normal que tuvieran que venir más refuerzos aquí a limpiar por lo que causaron un grupo de personas. Hablándolo con un grupo de amigos decidimos publicarlo en Instagram, lo publiqué yo en mis historias, que íbamos a venir a las 9:30, que cada uno se podía traer bolsas, guantes, para solucionar todo y poder arreglar lo máximo posible porque estamos ya hartos de pagar todos los adolescentes por un grupo nada más. Llevamos aquí desde las 9:15, hemos levantado esto, hemos recogido botellas, piedras, ramas, para hacer lo posible para ayudar también un poco, porque no es ni medio normal lo que hicieron ayer”.