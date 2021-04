Nace el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres: todos los detalles

Miguel Torres Echevarría ya ha nacido y sus padres, la actriz Paula Echevarría y el exfutbolista Miguel Torres, no pueden estar más felices.

La noticia la ha dado la propia Echevarría en su cuenta de Instagram, donde ha publicado una foto con su pareja y con el bebé: “Nuestro bebé ya está aquí! 👶🏻💙Miguel Jr llegó al mundo esta madrugada de domingo y es un niño sanísimo y tan bueno! Estamos los dos mejor que bien.. El papi y yo estamos felices a más no poder y muy muy emocionados...”.

Todo comenzó el 23 de septiembre de 2020

¿Rosa o azul?

No había pasado ni un mes desde que compartieron la noticia, cuando la pareja decidió comunicar que el bebé... ¡era niño! Su nombre, Miguel, como su padre.

Los efectos del embarazo

A partir de ahí, según avanzaba el embarazo, la propia actriz reconocía que “haga lo que haga, aunque entrene, me haga tratamientos, lo que sea... ” su aspecto ha ido cambiado mucho.

Sin dejar de entrenar

Y sin dejar de cuidarse

Ha engordado... mucho

“He llevado una vida super-activa, pero ahora toca lo que toca y es que estoy pesada y, como digo yo, lo que cae al suelo deja de existir. Me cuesta secarme los pies, meterme un vaquero; hoy he salido de casa con manoletinas por no atarme los cordones y las botas cerradas ¡hace rato que dejaron de existir!”, confesaba en una entrevista publicada recientemente en la revista InStyle.