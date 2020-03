Tener hijos inmunodeficientes me ha enseñado un par de cosas sobre el coronavirus

Cuando los bebés están en el útero, no les hacen análisis inmunitarios, así que cuando nuestros hijos fueron diagnosticados, nos pareció tan repentino como un relámpago. Muchas personas con deficiencias inmunitarias no reciben ningún diagnóstico hasta mucho más adelante porque sus síntomas y sus historiales médicos no son debidamente analizados debido a las grietas del sistema sanitario. Hay una expresión médica que dice así: “Si oyes ruido de cascos, piensa en un caballo, no en una cebra”. La Fundación para la Deficiencia Inmunitaria (IDF) ha adoptado la cebra como mascota precisamente porque las personas con enfermedades inmunitarias son esos casos raros en los que no se suele pensar.