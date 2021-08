Hilario Pino, directo al 'trending topic' por lo que hizo en esta entrevista a Pablo Montesinos

Hilario Pino, presentador anoche de LaSexta Noche, ha sido ‘trending topic’ durante buena parte de la mañana de este domingo después de su entrevista con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos.

Especialmente intenso fue el momento en el que Pino preguntó al dirigente del PP por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que los de Pablo Casado mantienen bloqueado.

“Casi mil días ya de demora y el PP que ahora dice que quiere que los jueces elijan a los jueces dentro de ese CGPJ. Ustedes han gobernado con mayoría absoluta en dos ocasiones y no han modificado esa forma de elección de los miembros del Consejo”, planteó Pino.

Montesinos negó la mayor y afirmó que Pedro Sánchez “se censura a sí mismo porque el que ha bloqueado este proceso ha sido el presidente”. “Si mañana quiere Sánchez, se desbloquea. Si quiere renovar los órganos constitucionales en base a los estándares europeos y tal y como indican las instituciones comunitarias, mañana mismo podemos hacerlo”, afirmó.

″¿En base a qué estándares europeos?”, preguntó Pino.

“Los reclamados por la UE”, contestó Montesinos.

″¿En qué condiciones?”, insistió el presentador.

“En el reforzamiento de la independencia judicial como ayer mismo dijo la UE”, dijo el dirigente del PP.

″¿Ahora mismo no creen que es un Poder Judicial independiente, entonces?”, quiso saber Pino.

“No, lo que pide el PP es reforzar la independencia judicial como marca la UE. Tal es así que cuando el PSOE y Podemos llevaron al Congreso la cacicada judicial, la UE le dijo que no y el señor Sánchez tuvo que retirarla”, aclaró Montesinos.

“Pero ustedes han gobernado muchos años y no han modificado esa forma de elección de los jueces y ahora de repente, con esa excusa, paralizan ustedes la renovación. Lo podían haber hecho, ¿por qué no lo han hecho? A ustedes les valía este modelo, ahora no les vale”, insistió Pino.

Visiblemente incómodo ante la insistencia del periodista, Montesinos contestó asegurando que “la propuesta de Pablo Casado de que los jueces elijan a los jueces está ya en las Cortes Generales” y acusando a Sánchez de no haber llamado al líder del PP desde el conflicto con Marruecos en mayo.

“Llamó Pablo Casado. Sánchez le dijo que le mantendría informado. No le volvió a llamar”, se quejó Montesinos.

“Pero la realidad es que esto sólo se renueva cuando gobierna el PSOE, cuando gobierna el PP no hay renovación”, dijo Pino.

El dirigente del PP insistió en pedir a Sánchez que “desbloquee el teléfono” y negocie la renovación “en base a lo que nos están indicando desde las instituciones europeas”.

“En base a lo que quiere el PP”, interrumpió el presentador, “no sé si para seguir controlando el Tribunal Constitucional, no sé si ese es uno de los motivos”.

“Es que no lo dice el PP, lo dice la UE”, contestó Montesinos, quien aseguró que Casado “siempre ha hecho bandera de ello”.

“Y dice la Constitución que el Poder Judicial emana del pueblo y el pueblo está representado en el Parlamento, por lo tanto no es tan inconstitucional que el Parlamento elija a los jueces”, apostilló el presentador.

“Nadie ha dicho que sea inconstitucional”, aclaró Montesinos, quien asegura que Sánchez planteó esta fórmula en su momento, durante la campaña electoral.