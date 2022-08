Hillary Clinton muestra su apoyo a la primera ministra de Finlandia con esta foto en Instagram

鈥淭omamos una sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jard铆n, pero no entramos al edificio principal. S贸lo usamos los aseos para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tom贸 esa foto鈥, explic贸.

Seg煤n Marin, se trat贸 de la 煤nica fiesta privada que ha organizado en Kes盲ranta durante sus vacaciones y no supuso ning煤n tipo de amenaza para la seguridad, ya que las puertas de la residencia estaban cerradas con llave y todas las instalaciones estaban vigiladas.

Tras esta pol茅mica, al borde de las l谩grimas, Marin pidi贸 que se le juzgue por su labor al frente del Gobierno y no por lo que hace en su vida privada.

鈥淪oy humana y a veces hecho de menos la diversi贸n y la luz en medio de estas nubes oscuras鈥, dijo Marin un encuentro del Partido Socialdem贸crata en el que sus compa帽eros reaccionaron con una ovaci贸n a su sinceridad. La mandataria, de 36 a帽os, ha reconocido que los 煤ltimos d铆as no han sido f谩ciles, pero ha insistido en que sigue cumpliendo son cu labor 鈥渢an bien como siempre鈥. 鈥淣o he faltado ni un s贸lo d铆a al trabajo y no he dejado nada por hacer鈥, ha advertido.

Tras estos d铆as duros para Marin, ha recibido el apoyo de una mujer que tampoco lo tuvo f谩cil durante su carrera pol铆tica: Hillary Clinton, ex secretaria de Estado de EEUU.

A trav茅s de su cuenta de Instagram, Clinton ha escrito el siguiente mensaje: 鈥淐omo dijo Ann Richards, 鈥楪inge Rogers hizo todo lo que hizo Fred Astaire. Simplemente lo hizo al rev茅s y con tacones altos鈥欌.

En dicha publicaci贸n, la ex secretaria de Estado estadounidense ha compartido una fotograf铆a en la que se la ve bailando: 鈥淓sta soy yo en Cartagena mientras estaba all铆 por una reuni贸n cuando era secretaria de Estado. Sigue bailando, Sanna Marin鈥.