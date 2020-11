Una joven cuyo hermano tiene parálisis cerebral arrasa con su hilo sobre la educación especial y la 'ley Celáa'

Debido a su afectación. Nosotros somos felices viendo lo feliz que él va a su centro(en el primero no tuvo tanta suerte). No es un camino de rosas y nunca lo fue, siempre con falta de recursos, falta de personal y la Xunta de Galicia recortando como de costumbre, luchando a tope.

Tu hermano es un subnormal, eres más retrasada que tu hermano, y un largo etc que no repito porque se hace reiterativo. Y sobre todo y ante todo LAS MIRADAS. LAS PUTAS MIRADAS. Mi hermano va con nosotros a todas partes, intentamos que el mundo se le haga más grande, más inclusivo

Es tan triste que uno de los colectivos más invisibles de este país ahora esté en boca de todos/as pero no para ayudarnos. Llevo semanas leyendo todo lo que puedo, de todas las personas posibles para formarme una idea aproximada y así poder opinar. Me llama la atención bastante

Por ello, la joven critica que “se utilicen bulos para politizar algo tan sensible y jodido como es una persona dependiente”.

Y termina pidiendo esto a la sociedad: “Que cada vez que mi hermano salga a la calle no sea como un pobre animalillo de zoo al que observan a cada paso. Él por suerte para esto no es consciente de sus limitaciones. Pero nuestros padres y yo, aunque tengamos callo después de tanto tiempo, aún duele. Duele y estresa. Pero como se le quiere, se le ama como no se puede amar a nadie más en el mundo, todas y cada una de las piedras en el camino compensan. Nosotros/as somos felices con él, él es feliz. No nos lo pongas más difícil”.