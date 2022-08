A la caza del interés fijo, quién y por qué se compra un piso hoy

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

La decisión de subir los tipos de interés al 0,5% por parte del BCE ya se barruntaba en aquel momento, y aunque no entró en vigor hasta principios del mes de julio, algunos compradores ya lo contemplaban desde hacía más tiempo como un incentivo para acelerar sus compras.

Es el caso de Aitor Beleña, aparejador de profesión que firmó la compra de su vivienda en Madrid en enero de este año. “Los intereses estaban bajísimos y era un buen momento, me entraron las prisas porque veía que iban a subir”, cuenta en conversación telefónica con El HuffPost.

Confiesa que estuvo mirando en el centro de la capital, pero entre un dinero que le dejó su familia y sus ahorros no le daba ni para empezar, también valoró irse a la sierra, pero imposible: “Yo solo no llegaba a poder comprarme un chalé”.

Con los precios de los alquileres por las nubes, aquellos que consiguen pagar la entrada de una vivienda, al final, ahorran. Beleña no es una excepción. “Pago 35 euros menos de lo que pagaba de alquiler. Antes pagaba 500 euros por una habitación en un piso que compartía con otras tres personas”, sostiene.

Tipos de interés e inflación, motivos para acelerar

Unas calles más abajo de Alto de Extremadura, donde Aitor adquirió su vivienda, Juan C. encontró el piso que buscaba, también en Madrid. “Llevaba dos años pensando en comprarme la casa entre que buscaba y no buscaba e iba ahorrando”, cuenta Juan.

Juan pensó que el interés variable subiría, y aunque no se define como un gurú, acertó de pleno. El Euribor , el índice que determina la evolución del interés variable, subió en la primera mitad de agosto al 1,06% , lo que anualmente puede suponer una subida de 1.303 euros más al año para una hipoteca de 150.000 euros.

Junto con los tipos, Juan C. miraba de reojo los precios. “El precio me cuadró y al tiempo veía que los ahorros que tenía en el banco, con la inflación, iban a perder valor”, apunta Juan C.