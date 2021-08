Hipra: "Española o catalana, somos una vacuna"

Agencia Press South via Getty Images

Agencia Press South via Getty Images La farmacéutica iniciará ensayos clínicos la próxima semana.

La vacuna contra la Covid-19 de Hipra se ha convertido en la primera en alcanzar la fase de ensayos clínicos en España. Después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) anunciara la autorización, los focos se han centrado en la farmacéutica catalana llegando a abrumar a sus máximos representantes.

Así lo ha reconocido el director de la división de Salud Humana de la compañía, Antonio Maneu, en una entrevista con El HuffPost. Frente a la presión, Hipra se propone seguir trabajando para “cumplir las expectativas y más ahora que tenemos los focos encima”, comenta.

No obstante, la presión mediática también está alcanzando otros escenarios alejados de la ciencia. Y es que en redes sociales ha iniciado un debate sobre el color de la bandera de la vacuna.

Pero esto no les ha pillado de nuevas. Maneu ha afirmado que eran conscientes de que este tipo de debates podrían ocurrir, pero han querido desligarse del tema y centrarse en el proyecto. “Nuestro objetivo es el que es y no va a cambiar por más debates de fondo o alrededor que pueda haber y no vamos a salir de ahí”, ha apuntado.