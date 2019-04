Historia del programa: un concursante de 'Pasapalabra' (Telecinco) aprovecha el rosco para pedirle matrimonio a su novia

Parecía que iba a ser un día más en Pasapalabra (Telecinco), pero el final lo cambió todo. Cuando Christian Gálvez, el presentador del programa, iba a empezar el rosco con José, sucedió el momento histórico.

″¿Qué harías con 256.000, José?”, le preguntó el presentador antes de empezar. Su respuesta le dejó sin palabras: “Sería pedirle a mi novia que se casara, ya que siempre dice que no, pero a ver si por mi dinero me quiere y dice que sí”.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO)

“Ya de paso aprovecho y, como esto no lo ve casi nadie, que si ella quiere, por mí adelante. Con rosco o sin él. No puedo hacer más, así que hay queda eso”, se declaró José.

La reacción de Gálvez, que al principio casi no se lo creía, fue comparar el spoiler, “mejor que el de Juego de Tronos”, aunque le advirtió entre bromas que igual se confundió de programa: “Has venido a pillar. Igual te has equivocado de programa al no haber ido a First Dates”.