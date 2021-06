Los momentazos que nadie olvidará de España en la Eurocopa

El debut tuvo lugar el 29 de junio de 1959 en Chorzow, Polonia, en la ida de los octavos, que acabó con un 2-4 favorable al combinado español. La vuelta, con la eliminatoria casi resuelta, fue un trámite que acabó con 7-2 . El camino europeo no podía comenzar mejor.

Ahora que llega la Euro 2020 (pasada de año) no se puede olvidar una lluvia de ‘momentazos’ que van, incluso, más allá torneo en sí. Porque quién podría hablar de España en la Eurocopa sin hacer mención al mítico 12-1 a Malta, en la clasificación para la edición de 1984.

Hemos vivido de todo y no siempre bueno. 61 años de historia entre triunfos, decepciones y a veces más que eso, de penaltis acertados y otros dolorosamente fallados, de mucho volvernos ‘a casa en cuartos’...

2. La renuncia de Franco a jugar contra la URSS y a recibirla en casa (Euro 1960)

Superada Polonia, a España le tocaba enfrentarse a la URSS en mayo de 1960 y eso, en plena dictadura franquista, no podía ser. Mitad por miedo deportivo y propagandístico, mitad por cuestiones diplomáticas, Franco optó por no visitar y no recibir a los soviéticos.

La negativa española acabó con su expulsión del torneo, una multa económica y un doloroso adiós a un título que, nombre por nombre, bien podría haber tenido color rojo.

Color español, mejor dicho, que por entonces aquello de que España fuese ‘La Roja’ no se veía demasiado bien.