Las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones' se resumen en 11 momentos

Marina y Jesús: cada uno por su lado (y ella sin Lobo)

1. No ha ocurrido durante la hoguera, pero sí durante la emisión, y merece su hueco: Jesús, el hombre que ha repetido hasta la saciedad “valores y dignidad”, se quedó sin cita final porque, después de cambiar a Stefany —con la que ha estado prácticamente todo el concurso— por Lara, a la que conoció la penúltima noche, la tentadora lo dejó planchado y plantado delante de todos. “Creo que me estás vendiendo la moto”. Así lo rechazó.

Lola y Diego: cada uno por su lado

5. “Cuando te vi en la hoguera de confrontación me confundí con tantos recuerdos bonitos, pero nació de nuevo la Lola que quiere vivir sus 24 años (...) Me había convertido en una señora de 50 a tu lado”.

Claudia y Raúl: se van juntos

9. Y empiezan los reproches. Los de él —“no sé qué tipo de colegas tienes”— y los de ella— “siento que te has reído más de mí de lo que me has apoyado, no digo que me cortaras las alas, pero que me digas que mi sueño es triste es reírse de mí”.