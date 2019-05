¿Hombres como Fran Rivera? No, gracias

Verónica era madre de dos niños de 9 meses y 4 años y se ahorcó el pasado sábado. Hace cinco años mandó un vídeo con contenido sexual a su entonces pareja que ha empezado a circular por sus compañeros de trabajo de la empresa Iveco y que finalmente ha llegado a manos de su marido. La mujer no ha podido soportarlo y se ha suicidado.

El caso no ha tardado en ser tema de conversación en tertulias y programas matutinos de televisión. Y, como es habitual, no ha tardado en llegar un hombre de verdad, un verdadero macho español, a decirnos a las mujeres qué es lo que podemos y no podemos hacer. Porque claro, los hombres son como son y tenemos que tener cuidado de ellos.

Y ese hombre, para no sorpresa de muchos, ha sido Francisco Rivera. “La base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: no se pueden mandar vídeos de ese tipo”, ha afirmado. Pero ahora viene lo heavy: “No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, ha continuado.