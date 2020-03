"Home, cojón": el delirante vídeo de Ángel Garó increpando a gente desde su balcón

El humorista Ángel Garó ha publicado en Instagram dos vídeos que ha grabado él mismo desde el balcón de su casa en Málaga y en los que se le escucha increpar a turistas que están por la calle saltándose la cuarentena impuesta por el coronavirus.

En un inglés muy peculiar, el cómico les insta a que se vayan a su casa. “Home, cojón”, les dice a dos mujeres que pasean despreocupadamente.

A otro hombre le dice: “In the sreet no, cojón. Nothing. Nothing”. Y a continuación añade: ”Él se va con sus cojones. Pero ha sido muy amable, porque mira cómo se va a tomar por culo”.

“Aquí hay tres petardas que están ahí... con su coñ... moreno...”, se le oye decir en otro de los vídeos, en el mismo tono.