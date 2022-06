El homenaje a Almudena Grandes pone el broche final a la Feria del Libro

Europa Press News via Getty Images

“El paseo de coches del retiro se convierte hoy en el paseo de Almudena Grandes. Desde que me incorporé en la familia de la Feria, he ido escuchando antes y después que Almudena era la Feria de Madrid. Es una fórmula que suena a frase hecha, pero no lo es”, ha reconocido la directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, ante el público que se encontraba en el ‘Stand’ ‘Espacio de Firmas Madroño’ donde se ha realizado el homenaje.