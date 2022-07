Cómo “durante más de dos meses”, los españoles salían al balcón para aplaudir y ”ése gesto repetido se convirtió en un mensaje de agradecimiento”. No solo eso, ha subrayado que “esos aplausos transmitían un sentimiento colectivo de solidaridad” y lo que conforman en la actualidad: “Aquellos aplausos de gratitud son hoy aplausos para el recuerdo”.

“España es un país justo y solidario, con esperanza en el futuro. Jamás se borrará la impronta de todos los que ya no están entre nosotros”

De los discursos a la melodía de ‘Lucha de gigantes’

Tras señalar que fue uno más “de los que me asomaba a las ventanas a aplaudir su labor [el de los sanitarios]”, ha tenido unas palabras de agradecimiento para “destacar el esfuerzo, capacidad de trabajo y vocación de servicio de quienes trabajan en la Agencia del Medicamento”.

“La pandemia no ha terminado”

No obstante, Gallina ha roto una lanza en favor de la necesidad de no bajar nunca la guardia. “La pandemia no ha terminado”, ha aseverado, destacando que “el desafío continúa” y hay que seguir avanzando para plantar cara a las nuevas variantes del coronavirus mediante la llegada de los sueros adaptados a estas.