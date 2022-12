Hora y dónde ver la Jornada 1 de la Kings League de Ibai y Piqué

Qué equipos forman la Kings League y quiénes son sus presidentes

Cuándo se juegan los partidos

Jornada 1

Rayo Barcelona vs 1K (1 de enero a las 16:00)

Kunisports vs JIJANTES (1 de enero a las 17:00)

El Barrio vs PIO (1 de enero a las 18:00)

Los Troncos CF vs xBuyer Team (1 de enero a las 19:00)

Aniquiladores vs Ultimate Móstoles (1 de enero a las 20:00)

Saiyans vs Porcinos (1 de enero a las 21:00)