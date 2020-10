Este horario es un bajón (y ahora hay motivos)

A las tres de la mañana serán las dos. Este domingo cambia la hora. Se estrena el horario de invierno y eso significa que anochece una hora antes. A partir de las 18:30 no habrá luz y sólo de pensarlo ya da bajón. Este año con más motivo. El cambio llega con lluvias y un panorama de máxima incertidumbre derivado de la crisis del coronavirus . A esto hay que sumar los toques, los semiconfinamientos y las eternas jornadas sin salir de casa por el teletrabajo han desestabilizado los ánimos. Hoy un 42% de la población muestra síntomas de ansiedad, según un informe de la consultora Affor . Antes de la pandemia, en España sólo la sufrían un 7,6% de la población .

Un túnel con muy poca luz

Con el nuevo horario no sólo se pierde una hora de luz por las tardes, sino que los días acortan paulatinamente hasta diciembre . Aunque suene tópico, eso altera al ánimo. “La luz influye en una actividad hormonal positiva”, explica el psicólogo Manuel Oliva . “Si nos la quitan, puede afectar al estado de animo”, que ahora mismo está mermado por las circunstancias. “Metafóricamente hablando entramos en una etapa aún más oscura”, explica el especialista, consciente de que el panorama no es nada alentador.

Esta vez se necesita un esfuerzo extra

En realidad el bajón es habitual cada vez que se cambia de hora, pero ahora más riesgo de que se prolongue. “Todo desajuste en nuestras rutinas afecta al estado de ánimo y nos entristece, afecta al descanso porque se altera el sueño y la calidad de éste, y afecta también a las realidades cotidianas ya que nos desajusta y a veces no sabemos muy bien por qué estamos raros… La buena noticia es que no suele durar mucho y la adaptación es relativamente rápida”, apunta Castilla.

El psicólogo señala que en dos o tres días uno se hace al cambio, pero el también psicólogo Manuel Oliva cree que en estas circunstancias no va a ser tan fácil. La adaptación va requerir de un esfuerzo. Dejarse llevar por la sensación de fatiga, cansancio y somnolencia es más fácil cuando el ocio está limitado, las reuniones sociales deberían ser al aire libre aunque el tiempo no acompañe y además no pueda verse a mucha gente.