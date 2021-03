Hoy hace 50 años que naciste, querida Carme

Tus pasos siempre fueron firmes, también cuando las críticas —muchas de ellas profundamente machistas— venían de tus propios compañeros y compañeras de partido. Supiste resistir y plantar cara a una estructura pensada por y para los hombres y te pusiste enfrente de aquellos y aquellas que entendían que el poder se conjugaba en primera persona del singular y cuyo género tenía que ser necesariamente el masculino. Entendiste muy bien la importancia de los equipos, del feminismo y de ejercer el poder con afecto y firmeza.

Querida Carme fuiste ejemplo no solo en las victorias sino también y, sobre todo, en las derrotas, que como tú misma señalabas “nunca se debían dar por perdidas”. Los que tuvimos la fortuna de contar con tu amistad, sabemos que la lealtad y la alegría de vivir eran de tus mejores cualidades; una vida vivida en plenitud, unos años llenos de vida que supiste disfrutar y que pudiste conquistarle a tu corazón.

Es difícil acostumbrarse a tu ausencia. Sigue doliendo y, la verdad, es difícil asumir que nunca más podremos tomarnos un vino o reírnos de bromas absurdas. Es complicado pensar que ya no podremos disfrutar de la vida bailando o soñando. Pero, a pesar de ese dolor, estoy feliz porque viviste la vida como quisiste e intensamente, disfrutaste, reíste y soñaste. Tus años estuvieron cargados de vida, y tu legado es y será muy importante para la lucha de tantas mujeres, de tantas personas oprimidas.

Estos meses he tenido la oportunidad de dar unas charlas a chicos y chicas de educación secundaria y de formación profesional sobre autoestima, autoconcepto, estereotipos y prejuicios. En la última diapositiva de la presentación aparecías tú con una fantástica frase que nos legaste: “quiero pensar que cada derrota que no doy por perdida es una victoria de mañana”. No sabes lo feliz que me hizo poder compartir tu legado con adolescentes, hablarles de tu capacidad de superación y de cómo rompiste estereotipos con tu ejemplo. No podía evitar sonreír cuando veía que alguna chica miraba atenta a aquella mujer que aparecía en la pantalla imaginando que ella también podría llegar hasta donde tú llegaste. Gracias también por eso, mi querida Carme.

Te echo de menos.