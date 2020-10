View this post on Instagram

- Link "Agua Esférica" y al mini relato : http://www.restauranteviridiana.com/cocinando-palabras/detalle/id/158. - Comida a domicilio: www.caprichoscompartidos.com DANDO LA NOTA Me parece que en el video casero no queda claro que los caracoles de ese tamaño requieren no menos de cuarenta y cinco minutos de cocción. Discúlpenme y dicho queda. Con mi hija Julieta: @juliajouvee