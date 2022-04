Isabel Rodríguez hace una pausa y deja una frase lapidaria al comparar a Feijóo con Casado

Tras tomarse su tiempo, la portavoz ha asegurado que “ha pasado un mes y no hemos notado el cambio”.

“Incluso desde un punto de vista de estrategia política, si de verdad quiere que los españoles se crean que esto es un cambio, tendría que haber votado de forma distinta a lo que lo hubiera hecho Casado, y ha votado exactamente igual”, ha remarcado. “Ha votado que no a bajar el precio de la gasolina y la luz, como Casado votó hace un tiempo no al incremento de las pensiones, como votó hace un tiempo no a la reforma laboral, por tanto ha votado igual que Casado”, ha insistido.