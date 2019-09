Huelga estudiantil y de consumo para plantar cara a la crisis climática

Manifestaciones en toda España

Se prevé que la mayor de las manifestaciones movilice a las 18:00 de la tarde en Madrid a miles de personas, que recorrerán el centro de la capital desde la estación de Atocha a la Puerta del Sol, mientras que en Barcelona la marcha discurrirá desde Els Jardinets de Gracia hasta la Plaza de Cataluña.

También en Madrid, los sindicatos han convocado una concentración a las 11:00 de la mañana frente al Ministerio de Transición Ecológica, y en las puertas de los centros de trabajo CCOO ha propuesto parar 4 minutos y 15 segundos para simbolizar la concentración de partículas de CO2 en la atmósfera (415 partes por millón) que se alcanzó en abril de este año, un nivel no registrado desde hace 3 millones de años.

En Valencia, la feria Biocultura, se unirá a la movilización con la lectura del manifiesto de la huelga.

También firmas de moda sostenible como Ecoalf se han sumado al paro y en una carta publica, su presidente Javier Goyeneche señala: “Como apoyo este viernes 27 de septiembre, cerramos nuestra oficina central y tiendas principales (Madrid y Berlín) para marchar con vosotros y mostrar a los líderes mundiales que es el momento de actuar. Act Now! Because there is no planet b!”

Y las redes sociales, que capitanearon durante toda la semana el llamamiento a la movilización, volverán a utilizar las etiquetas en Twitter EmergenciaClimatica27S, EmergenciaClimatica o HuelgaMundialPorElClima, que se convirtieron en tendencia