Cantabria aplaza la huelga

En Cantabria, los médicos de Atención Primaria sí han aceptado la última propuesta de la Consejería de Sanidad y han acordado este miércoles en asamblea aplazar la huelga . Aunque han decidido regresar mañana al trabajo con “absoluta normalidad”, la huelga, que empezó el pasado 7 de noviembre, no se desconvocará hasta que tengan garantías y la firma de la Consejería que se cumpla lo acordado.

La situación de la sanidad pública es un “polvorín” que puede estallar en cualquier momento, según han avisado en una rueda de prensa los cuatro grandes sindicatos profesionales médicos, que no obstante han descartado por ahora convocar una huelga general.

Si llegado el momento el Ministerio no atendiera sus peticiones, no dudarán en llamar a una huelga general “si hiciera falta”. “Pero no es el momento actual el que corresponde”, ha señalado el presidente de CESM, Tomás Toranzo.