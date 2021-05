Huérfanos y abandonados

No es una mera resurrección del aznarismo. Los análisis sociológicos son claros y coincidentes: la victoria aplastante de la presidenta madrileña, espuma de una botella de champán diestramente agitada, no se puede explicar sin los votos que pescó en el caladero periférico tradicional de la izquierda, los barrios obreros. Los más pobres. Un sector progresista, pues, votando al conservadurismo reaccionario.

Por un lado, el coronavirus descubrió una realidad española que estaba ahí, pero ocultada por el triunfalismo y la demagogia, sueltas o por separado: la sanidad pública no era la mejor del mundo, ni mucho menos. Era un huevo perfecto, a lo mejor, pero con poca yema, con una salud pública a la que los Gobiernos nacional y autonómicos tomaron por el pito del sereno; la administración colapsó enseguida con los ERTE, por ejemplo, como ya había colapsado hace años con la atención a los dependientes, y como colapsará estrepitosamente de nuevo cuando tenga que gestionar y convertir en obras los proyectos de reconstrucción… La escasez de viviendas sociales, en paralelo a la insensata moda del alquiler de viviendas vacacionales, y en Madrid, a la privatización de miles de casas de protección oficial, dispararon alquileres y okupaciones.

Un PSOE ensimismado y engreído —que sigue empeñado en luchas y puñaladas internas, como ahora la batalla por Andalucía que reproduce el esquema centralismo vs. periferia— perdió de vista todo un complejo sistema de nuevos equilibrios. Fue incapaz de responder al discurso de la derecha con un discurso progresista que vaya más allá de un juego de damas, negro contra blanco, de aquí te pillo aquí te como, y el que más come, gana. No tiene ciencia ninguna. Ya no se trataba de eso.