El detalle oculto en el póster de 'Toy Story 4'

Una cuchara-tenedor de plástico acapara buena parte del protagonismo de este vídeo, y también del cártel de la cinta. Penny (como lo presenta Woody en el tráiler) se coloca en primera posición, aunque no es su presencia la más comentada del cartel.

Se trata de una adaptación de la serie Perros jugando al póquer, del artista neoyorquino Cassius Marcellux Coolidge. Los que juegan en la versión de Píxar son cuatro perros de la película Up, incluida la mascota del protagonista, Dug, y el villano Charles Muntz (en la parte izquierda del cuadro).

Este de abajo es el cuadro His station and four aces, de 1903.