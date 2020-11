Hugh Grant, sobre cómo sufrió el coronavirus: "Era como tener a Harvey Weinstein en mi pecho"

A pesar de que tenían síntomas compatibles con la enfermedad Grant y su mujer, Anna Elisabet Eberstein, no se hicieron una prueba PCR para detectar la enfermedad si no que se han hecho un análisis de anticuerpos para conocer que la han superado.

Grant visitó este miércoles The Late Show con Stephen Colbert para hablar de su nueva serie en HBO junto a Nicole Kidman, The Undoing, y relató su vivencia con la enfermedad de una forma cuanto menos curiosa.

Aunque la comparación con el productor sorprendió al presentador, su relato todavía podía dar un giro al hablar de la pérdida del olfato. “Salí a la calle y me di cuenta de que no podía oler nada. Empecé a entrar en pánico porque para entonces la gente empezaba a hablar sobre esto como síntoma. Me puse a olfatear flores, nada. Me fui desesperando más y más”, detalló.

“Empecé a olfatear contenedores de basura y después me entraron ganas de oler las axilas de extraños, porque no puedes oler nada. Al final, me fui a casa y me eché el perfume Chanel Número 5 de mi mujer directamente en la cara. Seguí sin poder oler nada pero me quedé medio ciego”, bromeó.

Colbert le preguntó al presentador cómo fue pasar la cuarentena con sus tres hijos, de siete, cuatro y dos años. Para el actor, le ha supuesto un nuevo entretenimiento seguir jugando con las Barbies cuando sus hijos se van a dormir. De hecho, contó que se había atrevido a crear un romance entre dos de ellas. "Creo que una de ellas era Elsa de Frozen", bromeó.