Hungría prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios

GERGELY BESENYEI via AFP via Getty Images Un manifestante, con una pancarta en la que se ve a Orbán con una bufanda arcoíris, en una protesta contra una nueva ley homófoba en Hungría, el 14 de junio.

Según la oposición progresista, los colectivos de defensa de los derechos LGTBI y la prensa que no está controlada por el Gobierno, la ley aprobada es especialmente dañina porque equipara la homosexualidad con la pedofilia.

Los partidos de la oposición de izquierda, entre ellos los socialistas, la formación Párbeszéd (Diálogo), la Coalición Democrática y los ecologistas del LMP, decidieron no participar en la votación, mientras que la formación opositora de derechas Jobbik respaldó la normativa.

De esta manera, Orbán logró también dividir a la oposición, que ha decidido unirse —desde la izquierda hasta el derechista Jobbik— en una única candidatura electoral para las elecciones de 2022 con el objetivo de desalojar al primer ministro del poder.

Miles de personas protestaron este lunes en la plaza Kossuth, donde se encuentra el Parlamento, contra la aprobación de esta polémica ley que consideran “homófoba” y “dañina”.

Películas como ‘Harry Potter’, ahora sólo recomendadas para mayores de 18

Según el diario húngaro Blikk, con esta nueva norma no solo no podrán emitirse anuncios o publicidad donde aparezcan personas LGTBI, sino que canciones o películas que incluyan temática LGTBI no podrán emitirse en las aulas o en horario infantil. La aprobación de la ley supondrá que películas juveniles como Harry Potter, en las que se tratan asuntos como la identidad sexual, deberán ser recomendadas solo para mayores de 18 años, señala el canal privado RTL Klub.

La semana pasada varias ONG criticaron el proyecto de ley, al asegurar que la legislación “no tiene precedentes en la Unión Europea” y pone en peligro la salud mental de los jóvenes LGTBI. Denuncian que el proyecto de ley de Orbán pretende “eliminar por completo a las personas LGTBI del público y prohibir programas escolares vitales que ayudan a los jóvenes”.