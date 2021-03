Ibai habla con Évole y revienta Twitter: "Es un comunicador increíble"

El streamer Ibai Llanos ha sido entrevistado por el periodista Jordi Évole en el programa Lo de Évole de LaSexta.

“Llamaba a mi padre diciendo, ’no sé qué me está pasando, me estoy muriendo”, ha recordado Ibai, quien explica que tras la mudanza a Barcelona sentía que no podía caminar y le daba miedo salir a la calle o quedarse solo en casa. “Me volví absolutamente loco”, ha confesado, hasta que finalmente su médico le explicó que estaba sufriendo estrés y ataques de ansiedad y pánico.

Durante la entrevista, —en la que hasta han conectado con Salvador Illa— Ibai ha hablado sobre los ataques de pánico que sufrió, sobre el motivo por el que no anuncia bancos ni casas de apuestas, la toxicidad en las redes y la polémica de los youtubers que se mudan a Andorra.

En el programa, el joven bilbaíno, de 25 años, ha sorprendido por la claridad y la responsabilidad con las que ha comentado estas cuestiones.

Los espectadores, entre los que había muchos que conocían su trabajo, pero también muchos que no, se lo han agradecido en Twitter y han alabado sus respuestas a través de la red social.