El fenómeno Ibai Llanos conquista hasta a 'The New York Times'

'The New York Times'

'The New York Times' El reportaje de Ibai Llanos en la versión digital del rotativo estadounidense

Que el streamerIbai Llanos se ha convertido en todo un fenómeno que ha revolucionado la comunicación deportiva en España es algo que ha quedado reflejado con hitos como tener la primicia de la primera entrevista con Messi en el PSG. No obstante, el que está considerado como uno de los periódicos más relevantes del mundo ha publicado este jueves un extenso reportaje sobre este creador de contenido en Twitch. Ibai ha conquistado a The New York Times.

El rotativo estadounidense se ha preguntado en su titular ”¿por qué todo el mundo habla con Ibai Llanos?”. En una información que incluso cuenta con la cámara del fotógrafo español Samuel Aranda -cuenta con un Pulitzer en su palmarés-, el periódico pone de relieve la trayectoria del joven de 26 años que ha logrado tener entre sus amistades a Messi o a Gerard Piqué. Con este último incluso ha emprendido proyectos empresariales en conjunto.

The New York Times ha destacado a sus lectores que Ibai es capaz de contar con medio millón de audiencia, retransmitiendo en directo en el túnel de vestuarios con un teléfono móvil. “Los jugadores que habitualmente desconfían de los medios de comunicación han estado felices de pasar hasta un par de horas hablando con Llanos en Twitch”, han señalado en el reportaje.