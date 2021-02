Piqué sorprende con este comentario sobre Florentino Pérez: la cara de Ibai lo dice todo

Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, concedió este jueves una entrevista al ‘streamer’ Ibai Llanos a través de su cuenta de Twitch.

Una conversación de más de una hora en la que el futbolista culé habló de numerosos temas relacionados con el fútbol, pero también sobre su opinión sobre la polémica de los youtubers y Andorra.

Respecto al fútbol, Piqué sorprendió a Ibai cuando éste le preguntó si quería ser presidente del Barcelona.

El futbolista dijo que ha aprendido de numerosos dirigentes que ha tenido el Barça y también de otros clubes. Y lanzó este halago al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dejando con cara de sorpresa a Llanos:

“Intento aprender también de otros clubes. Yo creo que el mismo Florentino creo que está haciendo una gestión en el Madrid muy buena como presidente. Luego, las otras cosas, pues ya las tocaremos otro día”.

Tras estas palabras, Llanos le ha preguntado directamente por Pérez: “Cuando dices que Florentino ha gestionado bien el Madrid, entiendo que lo que está ocurriendo con Ramos crees que lo está haciendo bien”.

Piqué no pudo ser más claro:

“Creo que el presidente, por encima de todo, tiene que ser el líder y el que manda. A partir de ahí, las decisiones te pueden gustar o no gustar. Pero tienes ahí una persona que te das cuenta que tiene un don de mando y que dice, pues esto es lo que hay. A partir de ahí, la decisión de renovar o no, puedes estar de acuerdo o no. Al final, los socios del Madrid, que son los que están más implicados en este tema, pues cada uno tiene su opinión. Pero al menos demuestra que tiene una idea, que sabe dónde va, no es sólo con Ramos en este caso, es que fue con Cristiano en su momento y con todo tipo de jugador. Eso es algo positivo que hay que valorar”.