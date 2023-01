Ibai responde al gesto de Capdevila mandándole callar en la Kings League: "Eres un muerto"

Ibai, en un Barça-Real Madrid en el Camp Nou Soccrates Images via Getty Images

La Kings League ha irrumpido como un fenómeno deportivo y social en apenas una jornada. Por Año Nuevo, el torneo de fútbol siete que reúne a streamers, futbolistas retirados y jugadores anónimos arrasó en audiencias en redes y sigue dando que hablar días después cual ‘Clásico’ o derbi.

Se esperaba con especial interés el partido ‘estrella’ de la jornada inaugural, el Saiyans (de The Grefg) y el Porcinos (de Ibai), un duelo que se decantó del lado del streamer murciano con un gol justo al final de Joan Capdevila.

El gol cayó como una losa en el ánimo de Ibai, pero no ha sido eso sino los gestos del exfutbolista y campeón de la Eurocopa de 2008 y del Mundo en 2010 lo que más polémica ha generado. Tras su tanto, el que fuera jugador del Espanyol, Villarreal o Deportivo entre otros hizo el gesto de callar bocas, en referencia al ‘descarte’ que ejerció Ibai con él para su equipo. Eso sí, luego justificó su acción entre risas al acabar el encuentro.

Lo de que ganemos el primer partido de la Kings League contra Porcinos de Chicharito y Tamudo gracias a un gol de Capdevila que ha mandado a callar a Ibai, qué es?!?!



Yo te lo explico, la simulación en la que vivimos. pic.twitter.com/h543CyWZUJ — Grefg =) (@TheGrefg) January 1, 2023

En un vídeo publicado en TikTok con un corte de un directo de Ibai, se oye al streamer vasco protestar porque el futbolista retirado le mandó “callar siete veces”. Y por su tono no parece ser una broma...

“Ha subido un clip a TikTok otro a Twitch ocho audios para sus hijos... a ver, Capdevila, eres un muerto, te lo voy a decir claro, me da igual que me marcases un gol. La liga es muy larga y esto es el primer partido... Vuelvo atrás en el tiempo y no te ficho ni aunque compitas contra mis sobrinos”, se le oye comentar.

Pero Ibai ha seguido: “Marca un gol el tío cojo... a ver, eres un muerto y me da igual que me metas un gol o cuatro. Me has ganado un partido ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver?”.