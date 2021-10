Iberdrola dice ahora que no subirá los precios a la industria si el Gobierno retira la tasa a las renovables

Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images

Iberdrola se ha comprometido este jueves a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con “tributos lesivos”, como la tasa a las renovables. Además, la compañía ha pedido al Gobierno la retirada del real decreto y la ley “criticada” por la UE.

“Nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país”, ha señalado al respecto Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Además, ha asegurado que “las inversiones de Iberdrola en el exterior están beneficiando a la industria vasca”.

En lo que va de año, el hecho de mantener los precios pactados con la industria, a pesar del incremento del precio de la electricidad, ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros. “Iberdrola siempre apostará por la industria española”, ha remarcado Galán.

Por ello, la energética estima que “ahora que parece evidente ya para todo el mundo que las empresas eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios eléctricos, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural, el Gobierno debe corregir dos errores: el real decreto y la ley, que bien seguro se produjeron por falta de información”.

El incremento de costes energéticos

Por ello, Iberdrola anuncia que, en la medida de sus posibilidades, asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales, “pero el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios”.

De este modo, Iberdrola renovará los contratos de los clientes que lo soliciten con el fin de evitar un problema de costes. La primera compañía energética española y segunda del mundo dice que asumirá ese esfuerzo “en la medida de sus posibilidades, siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables”.

La tasa sobre las energías no emisoras del Real Decreto Ley 17 de 14 de septiembre está suponiendo un “grave perjuicio” de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas, según los cálculos de la compañía.

En este sentido, indica que la Comisión Europea señaló el “error” cometido por parte de una regulación “lesiva” por falta de información del Gobierno de España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su parte, reconoció a Reuters que harían lo que señalara la Comisión.

Mientras, la compañía considera que el Gobierno no debe introducir tributos que dañen “nuestra renta disponible como ciudadanos o nuestra capacidad inversora como empresas”. En ese punto, Iberdrola se muestra favorable a que el Gobierno haga los cambios necesarios en el real decreto y en la ley para que esto sea así, incluida su retirada. “Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios”, señala Iberdrola.