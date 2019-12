Iberia desencontrada, entre Saramago y Antunes

NicoElNino via Getty Images

-Quizá el éxito no sea más que un fracaso que llega más tarde.

Cosas de Antonio Lobo Antunes cuando le preguntan por ese Premio Nobel siempre aplazado. La historia entreverada de un desencuentro con los premios,

-¿Qué más puedo desear? Lo único que me importa de los premios es el dinero, cada vez que me llaman diciendo que he ganado uno, lo primero que pregunto es: ¿Cuánto?

Y con aquel otro portugués que sí viajó a Estocolmo, José Saramago. Aunque ahora las críticas se centran mucho más en los premios que en Saramago. Cosas de quien ha recibido la visita de la muerte y ha visto morir al adversario,

-La grandeza de un pueblo se mide por la grandeza de sus enemigos.

Los indios americanos sabían bien que cuando desaparece el enemigo, también tú emprendes el camino hacia el Gran Espíritu, que todo lo abarca.

Enemistades que nunca se sabe bien de dónde vienen. Un día entrevistan a José en un programa humorístico, tipo Wyoming, Buenafuente, Broncano, y al acabar, el presentador le ofrece un regalo, una novela de Antonio. La rechaza, los medios se hacen eco. Nunca se llevaron demasiado bien, pero a partir de este momento Lobo Antunes no perdía ocasión:

-Saramago es una mierda.

Desde Nueva York, un periodista, le pregunta su opinión, como famoso escritor portugués, sobre la concesión del Nobel a Saramago. Al otro lado de la línea, no se oye nada, la conexión va fatal, el lisboeta cuelga el teléfono. Tampoco el del Alentejo se queda corto si la pregunta es sobre Antunes. Indiferencia, silencio, no conozco su obra, jamás la leeré. Cosas así.

Cosas que la muerte matiza, difumina. Ahora Antonio habla menos de José y se vuelca en los premios.

-Que se joda el Nobel, no me venga a hablar de ese premio. Los premios no mejoran los libros.

Más allá de las anécdotas, la bronca, el desencuentro personal, es cierto que hay otros motivos personales y literarios, como los hubo entre Góngora y Quevedo en el barrio de las Letras. Siempre hay algo más profundo en estas cosas. Los seres humanos siempre somos complejos. Saramago venía del mundo pobre y campesino del Ribatejo. Lobo Antunes era lisboeta, urbano, médico, combatiente durante cuatro años en la guerra de Angola.