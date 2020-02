Ibiza, el paraíso de las terapias alternativas

Ruben Earth via Getty Images

Hola, me llamo Nadia Manini y soy de un pequeño pueblo en medio de los Alpes italianos llamado Malé. Vivo en Ibiza y me dedico al mundo de los masajes combinado con terapias alternativas.

Pregunta: ¿Cómo acaba una Heidi de los Alpes como tú viviendo en Ibiza?

Respuesta: Vine por primera vez en 2009 a visitar a otros Heidis y Pedros de mi pueblo que vivían aquí. La verdad es que no era un destino que me llamara demasiado la atención, ya que la imagen que tenía de la isla era fiesta, fiesta y fiesta. Sin embargo, fue llegar a San Miguel, donde vivían mis amigos, y flipé con la naturaleza, el bosque, el agua cristalina... Después volví un par de veces más, la última en 2013 con la intención de pasar cinco días de vacaciones, pero me lié y aquí sigo siete años después.

Si hay algo que pone palote a la gente de Ibiza (además del chis-pun, chis-pun, chis-pun…) son las terapias alternativas. ¿Tú empezaste a interesarte por ellas aquí o la cosa venía de antes?

En Italia trabajaba en un spa dando masajes y ya ahí me interesaban las terapias alternativas. El problema es que en medio de las montañas, en un valle de 15.000 personas, el acceso a formación era muy complicada. Al llegar a Ibiza se me abrió un mundo de posibilidades enorme y es aquí donde empecé a estudiar medicina china, terapia Gestalt y a interesarme por otras terapias alternativas, física cuántica, etc…