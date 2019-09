Ibon Martín, de las guías de viajes al boom del ‘thriller’ vasco

Aparte de la prensa digital, que revisa todas las mañanas, esa “vida de bar” ayuda a Ibon Martín a mantenerse al día. En La danza de los tulipanes habla de redes sociales y de morbo, de sexismo y violencia machista, de bullying, de La Manada… “Soy muy periodista de alma”, admite, y “las comparaciones con la actualidad surgen”. “A veces me han criticado que el libro vaya a quedar desactualizado al mencionar cosas del momento… Pero es que me sale así de natural; en cualquier conversación que escuches, salen temas del momento”, argumenta.

Esto fue justo lo que le pasó con el entorno de la reserva de Urdaibai , en Bizkaia, donde se cometen una serie de misteriosos asesinatos que son el punto de partida de su nuevo thriller. “En esta novela te metes de lleno en la vida vasca, en un punto de la costa donde todo el mundo se conoce”, describe el autor. “Además, me encanta la vida de bar; soy un puto cotilla y allí cojo muchas ideas”, puntualiza, con humor.

A lo largo de las páginas del libro aparecen maltratadores, monjas que ocultan crímenes y muertes retransmitidas en Facebook que, “por desgracia, podrían estar basados en hechos reales”. “La realidad supera la ficción”, comenta serio el autor. “Cuando escribo algo, mi reacción suele ser: ‘¡Buah, me he pasado! Esto no va a ser creíble’. Pero inmediatamente, a la mañana siguiente, lees la prensa o pones la radio y te das cuenta de que nunca te pasas. Lo que ocurre fuera siempre es mucho más terrible que lo que puedas contar en una novela de suspense. Por muy negra o truculenta que sea una novela, la realidad siempre la va a superar”.