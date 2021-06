Iceta da un repaso a un diputado de Vox: "Para eso hay que ser muy hombre"

Los indultos a los nueve presos independentistas, aprobados este martes y publicados en el BOE a primera hora del miércoles, ha marcado la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Desde la primera intervención del líder de la oposición, Pablo Casado, hasta la del diputado de ERC, Gabriel Rufián. Vox tampoco se ha quedado atrás y ha atacado al Ejecutivo.

Uno de sus diputados, Ignacio Gil, ha aprovechado su réplica al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para desquitarse: “España ni se humilla ni se vende, estos indultos son una traición a España, un insulto a la unidad nacional, un ataque a la separación de poderes, a la justicia y al estado de derecho, carecen de fundamento jurídico estimable y son por tanto ilegales y arbitrarios. Una estafa a la nación, un desprecio a la opinión de los españoles”.

También ha tenido unas palabras para el presidente, Pedro Sánchez: “Vuelve a acreditar con esta maniobra repugnante que es un peligro para la democracia, un tipo sin escrúpulos capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse”.

Gil ha tenido delante a un Iceta que no se ha cortado lo más mínimo a la hora de contestar a Vox: “Yo acepto muchas cosas, pero no los insultos, porque de la desvergüenza a ser un sinvergüenza todavía hay un trozo. Me gustaría que retirasen los descalificativos al Gobierno y particularmente a su presidente. Se que no retirará los insultos, porque para eso hay que ser muy hombre”.

“Se ha hablado de humillación, pero no ha nacido quien me humille a mí y menos a España. En poco estima tienen ustedes a su país si piensan que el cumplimiento de una ley le humilla”, ha sentenciado de forma rotunda sobre su escaño.

Iceta le ha recordado a Gil que los indultos en España están regulados por una ley de 1870. “Es verdad que quieren una ley mucho más antiguo, la del talión de ojo por ojo y diente por diente. Yo entre el antiguo testamento y el nuevo testamento siempre elijo el nuevo, el del perdón, la generosidad, la política, el diálogo y la fraternidad. Lo contrario a lo que ustedes representan”, ha asegurado.

Finalmente, el político socialista le ha dicho que no va a haber amnistía, autodeterminación y que habrá diálogo y política para rehacer la relación con muchos de los catalanes.