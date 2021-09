Alsina le pregunta a Iceta cuál es el deporte que menos le gusta y responde con regate

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha protagonizado un momento gracioso durante su entrevista en el programa ‘Más de Uno’ de Onda Cero. El periodista Carlos Alsina ha aprovechado la conversación para preguntarle al integrante del Gobierno cuál es el deporte que menos le gusta de todos, después de que indicase que no todos le gustan.

Iceta ha respondido a la comprometida pregunta con una respuesta muy sincera. Tras una corta pausa, el ministro ha echado balones fuera al afirmar que “no, porque me matan”, despertando las risas de los presentes en la entrevista.

Acto seguido, el político catalán ha matizado su respuesta explicando que muchas veces no gusta algún tipo de disciplina deportiva por desconocimiento. Además, ha reconocido que recientemente ha descubierto el deporte paralímpico, después de una invitación que le hicieron para disputar un partido de baloncesto sobre ruedas. “Es tan o más emocionante como el baloncesto que estamos acostumbrados a ver”, ha enfatizado.

Iceta se moja entre fútbol y baloncesto

Con todo, el ministro de Deporte sí ha dejado entrever que es más de cancha que de césped, al reconocer que “a mí me gusta más el básquet que el fútbol”. Sin embargo, no se ha quedado ahí y ha explico el por qué. “Siempre he pensado, una hora y media para dos o tres goles...”, ha dejado caer indicando que el baloncesto tiene mayor dinamismo.

No ha sido el único momento gracioso que ha tenido lugar durante la entrevista en los micrófonos de Onda Cero. Iceta también ha sido preguntado por el periodista Rubén Amón sobre la chapa que portaba en la solapa de la chaqueta. El tertuliano ha indicado que desde su posición en la mesa no era capaz de distinguir el pin y que le parecía un “toro de lidia”.