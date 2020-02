Miquel Benitez via Getty Images

Iceta precisa, sin embargo, que para su desarrollo es necesario contar con una mayoría de dos tercios en el Parlament y que, además, ahora “hay una derecha radicalmente opuesta a cualquier reforma y a cualquier medida que, de alguna manera, conduzca al conflicto o lo reconduzca”. Con ese contexto parlamentario, indica que esa vía “este año no es posible”, pero que se puede avanzar “en otros terrenos”. El dirigente socialista señala que “no” espera “gran cosa” de la reunión de la mesa el próximo miércoles y llama al realismo: “Tampoco me gusta que entre todos levantemos una expectativa que después nos llevase a la frustración”. La primera reunión, continúa, ha de servir “para que las dos partes expliquen sus planteamientos y acuerden una metodología de trabajo”. “Si se produce solo eso, yo ya estaría muy contento”, agrega. Iceta subraya que desde 2012 hasta 2020 “no ha habido una interlocución o un diálogo real entre gobiernos”, por lo que la creación de la mesa “es una oportunidad” y “sería irresponsable desaprovecharla”. Sus trabajos, además, deben ir en paralelo con los de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat.

El dirigente socialista rechaza la figura de un mediador, aunque puntualiza que “una mesa de negociación no funciona por sí sola o no funciona sólo cuando se encuentra, sino que debe de tener un mecanismo para poder repartir trabajo, encargar papeles y encargar a gente que haga un esfuerzo de aproximación”.



“No es un momento de mediadores, ni de relatores ni de notarios. Es un momento de creación de confianza y, por tanto, seguramente cuánto más directa y menos intermediada, mejor. Y también es un momento de explicación de la opinión pública”.



Ante el inicio de los trabajos de la mesa, Iceta observa “una aproximación más pragmática por parte de ERC”, actitud que comparte “mucho más que la otra”, la de JxCat.



ERC y JxCat, reconoce Iceta, sí comparten la reivindicación de amnistía a los presos catalanes y autodeterminación, aunque argumenta que ambas formaciones “saben que si ese es el planteamiento inicial y no se sale de aquí” todas las partes quedarán “clavadas o bloqueadas para siempre”



Ante la reivindicación de amnistía, el primer secretario del PSC afirma que la misma “no es practicable” y que “es una figura para un momento de cambio de régimen”, pero aduce que hay “otros caminos abiertos”, como las medidas de gracia, la política penitenciaria o la reforma del Código Penal.