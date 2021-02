Cataluña ocupa el estreno de Iceta en el Congreso

Iceta sabía a primera hora de la mañana que, estando en campaña electoral en Cataluña, todas las preguntas le iban a venir por el gran problema de España hasta que llegó el coronavirus. El político socialista, no obstante, tiene la lección aprendida tras años curtiéndose en el Parlament.

Por eso, no han sorprendido ni los elogios que ha recibido del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha retado a un duelo en el atril con una interpelación urgente, ni los aplausos de su propio grupo bajo miradas cómplices que parecían decir: “Este tío es muy bueno”.

Y es que Iceta ha demostrado que conoce la diferencia entre la nación sujeto de soberanía, y depositaria de derechos, y la nación como ente colectivo que aspira a autogobernarse. No se espera menos de un ministro de Política Territorial pues la Constitución, efectivamente, cita las dos cuando habla de nación española y de las nacionalidades y regiones que la conforman, aunque las impida independizarse.

Arrimadas ha atacado a Iceta precisamente por el apoyo del Gobierno a lo que ha llamado “mesa del chantaje”, en referencia a la mesa de diálogo que también ha sido la diana del PP después de que este martes el PSOE apoyara una moción de ERC para impulsarla y debatir la amnistía de los presos del procès y la independencia.

“Esto no es un diálogo dentro de la ley, esto es escuchar solo a los que se saltan la ley, en la mesa estará Junqueras, pero no los autónomos arruinados, las empresas que se han tenido que ir”, ha recriminado Arrimadas. La portavoz naranja ha señalado al ministro, además, de ser “el muñidor” de los dos tripartitos (PSC, ERC y ‘comunes’) anteriores en Cataluña y ha augurado que si dan los números volverá la misma fórmula al Palau de la Generalitat.

“No hay problema que no se resuelva a través del diálogo, no hay otro camino”, ha justificado Iceta la mesa. El PP se ha agarrado a que la llegada del nuevo ministro al Consejo de Ministros da alas al separatismo. “A estas alturas no engañan a nadie, sabido es por todos que el PSC y ERC son lo mismo”, ha asegurado la diputada popular Macarena Montesinos, quien también ha atizado el apoyo del Gobierno a impulsar la mesa de diálogo.

A Iceta no le ha quedado más remedio que tirar de sentencia. El ministro ha leído a la diputada la posición del Constitucional, que comparte “absolutamente” ha dicho, y que obliga a respetar todas las ideas que se quieran defender mientras no contravengan la legalidad vigente.

“Diálogo, negociación y pacto será mi divisa”

“Diálogo, negociación y pacto será mi divisa. La autonomía es el mejor servicio para los ciudadanos de Cataluña y de España”, ha lanzado el ministro como aviso a navegantes.

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha saludado a Arrimadas y se ha despedido a Laura Borràs. La portavoz de Junts hace el camino inverso de Iceta y pone rumbo a las elecciones del 14F. Por eso, el intercambio entre ambos ha merecido la pena, por único e irrepetible.

Iceta ha espetado a Borràs que lo que necesita el Gobierno en Cataluña es un “interlocutor comprometido con el diálogo”, porque la estrategia de confrontación que reclamaba el expresident Quim Torra “no es el camino para llegar a acuerdos”.

La candidata de Junts le ha recriminado los reiterados incumplimientos del Ejecutivo con Cataluña y ha llegado a hablar, una vez más, de “maltrato financiero”. Pero Iceta no ha dejado escapar la oportunidad de enconar la rivalidad entre independentistas en su respuesta y le ha devuelto el golpe con el ‘sí’ de ERC a los presupuestos: “Votaron sí porque las cuentas cumplen con los catalanes”.