Igea (Cs): "No creemos en esa mierda de España de unos contra otros, del fascismo y el antifascismo"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Francisco Igea, candidato de Ciudadanos en Castilla y León.

“No creemos en esa mierda de España de unos contra otros. No creemos en la España del fascismo y del antifascismo. No creemos en la España del comunismo y del anticomunismo. Creemos en la España del abrazo colectivo”, ha reivindicado en concreto Igea que ha recordado que Ciudadanos nació para evitar que España repita sus errores.

No creemos en la España de los unos contra las otros. 🇪🇸 Creemos en la España del abrazo de los vivos. Así lo cuenta @FranciscoIgea #VuelvePaco 👇 pic.twitter.com/E5HDb6SHRE

El que fuera vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior hasta el pasado mes de diciembre, cuando su socio de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, despidió a los consejeros de Cs y adelantó elecciones, ha comenzado el mitin de campaña, a la que ha regresado de forma presencial tras su positivo por COVID, con un recuerdo a una visita a una fosa común en Medina del Campo para insistir en ese mensaje de recordar para que la historia no se repita.

Igea ha reivindicado también a Ciudadanos como una formación que no piensa en clave de partido y sí en lo que es bueno para España, con el reciente ejemplo de la convalidación del decreto de la reforma laboral. “Acordar no es traicionar, dialogar no es rendirse”, ha aclarado el candidato que ha recordado que la política es la tarea de buscar lo mejor para los ciudadanos para poder cambiar las cosas, como, según ha significado, han conseguido los liberales en sus dos años de gobierno en Castilla y León por sus gestión en lo más duro de la crisis.