Igea (Cs) reconoce "muchos votantes de Cs se sienten decepcionados" con su pacto con el PP en Castilla y León

El PP y Cs han firmado este viernes un acuerdo programático de cien medidas que arrancará con 18 medidas dirigidas a la regeneración política, y que incluye otros puntos como la fiscalidad, sanidad, educación o políticas sociales, entre otras.



El pacto suscrito está condicionado a que en las dos próximas semanas lleguen a un acuerdo sobre la estructura del Ejecutivo, el reparto de consejerías y los nombres que las dirigirán. El documento programático presentado en una rueda de prensa por los líderes autonómicos de ambas formaciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs) se inicia con el compromiso mutuo de reforzar la protección de los informantes sobre delitos contra la Administración.

En dicha rueda de prensa, Igea ha reconocido que “hay muchos votantes de Ciudadanos que se sienten decepcionados” con que el partido naranja mantenga en el poder al PP, que lleva tres décadas gobernando en esta comunidad.

“Sólo hay que salir a la calle y escuchar a la gente”, ha admitido Igea. “Pero nosotros tenemos un oficio que exige una responsabilidad. Y a mí lo que me importa no es que a mí me paren por la calle, sino que dentro de cuatro años los ciudadanos se encuentren con una vida mejor, con una Sanidad mejor”.

“No hemos venido a satisfacer nuestra ambición, sino a cambiar las cosas”, ha defendido, admitiendo que en las últimas semanas ha atravesado ‘días duros’. ‘Si nos cortan, sangramos’, ha dicho, pronunciando una frase de El Mercader de Venecia.