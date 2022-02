La propuesta que Igea le ha echado en cara a Mañueco: "Está de moda lo que promete Ayuso"

TVE / YOUTUBE Francisco Igea (Cs), ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y Alfonso Fernández Mañueco (PP), presidente.

De hecho, en el debate celebrado en TVE a tres bandas, Mañueco puso como ejemplo a Ayuso en materia de fiscalidad y rebaja de impuestos. No obstante, no se quedó en ese único ámbito, una cuestión que salió a relucir en el último de los bloques, el destinado a abordar el reto demográfico y el continuado proceso de despoblación que enfrenta esta comunidad.

No obstante, el popular había planteado esta promesa después de una serie de reiterados y constantes ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Una cuestión que no pasó por alto el candidato del PSOE, un Tudanca que le reprochó que “hombre, que ahora me hable del cheque bebé, con las cosas que dijo el Partido Popular del cheque bebé, cuando lo puso en marcha el Gobierno de España”.

En ese momento, Mañueco trató de recuperar la palabra para contraatacar, pero Igea se adelantó para sumarse a la crítica. “Tengo que decir, que el cheque bebé lo promete Ayuso”, comenzó a relatar el candidato de la formación naranja, para anotar con ironía y entre risas que “eso está de moda” y que “lo que hace Ayuso, el señor Mañueco lo hace al día siguiente”.