Iglesias: "A nosotros no nos puede comprar nadie"

No han faltado alusiones a los poderes económicos ni a las “cloacas del Estado”: “A nosotros no nos puede comprar nadie y cuando no te puede comprar nadie, brigada patriótica. Que no falte nadie el domingo porque ese día la democracia puede ganar a Ana Patricia Botín, a Carlos Slim, a Florentino Pérez...”, ha cerrado.

A Iglesias le ha presentado como “la persona honrada de verdad” Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida y candidato al Congreso por Málaga. En su intervención, el malagueño ha defendido que la coalición de Unidas Podemos “merece la pena y es irreversible porque unidos somos más fuertes y podemos transformar la sociedad”.