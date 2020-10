Abascal exige a Iglesias que se vista "como un vicepresidente" y éste se la devuelve así

Las palabras de Iglesias no sentaron bien a Santiago Abascal , líder de Vox, que le dirigió un colérico tuit: “Ten tú la decencia de vestirte como un vicepresidente. Ten tú la decencia de hablar como un vicepresidente. Ten tú la decencia de respetar al rey, a la Justicia y al pueblo español como vicepresidente. En definitiva, no seas tan indecente, Pablo Iglesias”.

“Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra”, pidió este jueves Pablo Iglesias durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado en un momento de alboroto.

El vicepresidente —que este jueves llevaba una camisa y una corbata para su intervención en el Senado— contestó por la misma vía lanzándole una pullita al líder de la formación de ultraderecha.

“La dignidad no se mide por la vestimenta, Abascal. Eso sí, con casco de los tercios (y sin haber hecho la mili) no me verás”, escribió el líder de Unidas Podemos junto a la imagen del político con un morrión.