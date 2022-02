Iglesias avisa de que va a decir "algo poco popular" y se muestra tajante con los diputados de UPN

El exvicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el exministro de Asuntos Exteriores y actual eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo, y la también exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se han reunido, como cada lunes, en la tertulia de Hora 25 de la Cadena SER, done han hablado de la polémica votación de la reforma laboral e Iglesias avisa de que va a decir “algo poco popular”.

Los diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, fueron los protagonistas de la votación de la reforma laboral en el Congreso, con permiso de Alberto Casero, tras saltarse la disciplina de voto de su partido y votar en contra de lo pactado.

El Consejo Político de UPN, que se reunió sábado en sesión extraordinaria, acordó con el 80,62% de los votos favorables ratificar el acuerdo adoptado en la tarde del viernes por el Comité Ejecutivo por el que pedía a Sayas y García Adanero la entrega de sus actas de diputados en el Congreso o, de lo contrario, iniciar el procedimiento para su expulsión del partido.

″¿Deberían entregar el acta los dos diputados de UPN que votaron en contra de la reforma a pesar de que su partido les había ordenado que votaran a favor?”, ha planteado el periodista Aimar Bretos a García-Margallo, Calvo e Iglesias.

El exministro del PP ha resaltado que “la historia está llena de grandes heterodoxos que luego han pasado a la historia. No entro en el tema de si deben dejar o no el acta. Desde luego no están obligados”.

Mientras, Calvo ha destacado que “la costumbre española es que accedes al escaño con el prestigio de unas siglas y hay una costumbre, que no puede ser escrita, de lo que se llama disciplina en el magnífico sentido de la palabra”.