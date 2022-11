Iglesias anuncia la creación de una televisión y la frase que suelta Carmen Calvo es histórica

Ha ocurrido durante la tertulia de El Ágora, en Hora 25 de la Cadena Ser , donde Aimar Bretos ha señalado: “Antes de que me lo haga Pablo lo hago yo. Momento teletienda. Que ya no vas a poder decir que eres solo podcaster”.

“No. Ahora voy a dirigir una televisión por internet, Canal Red. Hemos lanzado un crowdfunding, hemos conseguido 60.000 euros en tres horas justas, una locura, no una imaginábamos que iba a ser así. Así que no voy a decir a la gente que entre en mis redes sociales y aporte al crowdfunding porque ya casi no hace falta porque lo vamos a cumplir antes de tiempo”, ha anunciado el también exvicepresidente del Gobierno.