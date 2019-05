Iglesias defiende la reducción de jornada laboral y subir los impuestos a las rentas más altas

Pablo Iglesias ha señalado que “es muy fácil despreciar el papel del Estado” cuando uno tiene recursos suficientes para pagar una educación o una sanidad privada, pero ha recordado que hay muchos ciudadanos que, aún trabajando muchas horas, se encuentran en situación de pobreza, no se pueden permitir ir vacaciones, no pueden ahorrar y no llegan a fin mes.



En materia laboral, Iglesias también ha planteado un nuevo marco que transforme la mayoría de contratos en indefinidos y que la temporalidad máxima sea de seis meses.



El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, y el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, son algunos de los directivos que han asistido a la conferencia de Iglesias, que ha defendido un incremento de la fiscalidad en España, argumentando que está a ocho puntos de distancia de la media europea.



“Pedimos simplemente parecernos a nuestros socios y tener más instrumentos para hacer políticas”, ha incidido Iglesias, que ha criticado asimismo que algunas formaciones, en alusión al PP, quieran convertir Madrid en un “paraíso fiscal”.