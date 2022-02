Iglesias dice que tiene "menos experiencia" en política: Margallo se la suelta y todos mondan

Como cada lunes, García-Margallo, Carmen Calvo y Pablo Iglesias se han juntado ante los micrófonos de la Cadena SER para analizar la actualidad política.

También como cada lunes y después de tantas semanas junto a Aimar Bretos en Hora 25, los tres políticos han creado casi un lenguaje propio basado en el respeto y en la ironía.

Prueba de ello es la reacción que ha tenido Margallo cuando Iglesias ha afirmado que él tiene “menos experiencia” en política que Calvo y Margallo porque ha estado menos tiempo que ellos en la primera línea de batalla.

Calvo hablaba de la “rocambolesca” votación en el Congreso de los Diputados el día de la Reforma Laboral. “Sabéis de política los dos exactamente igual que yo y sabéis a lo que me estoy refiriendo, que no”, ha dicho la exvicepresidenta sobre las negociaciones para sacar adelante la norma.

“Yo un poco menos porque tengo menos experiencia, pero hay algo que sé”, ha dicho Iglesias, que no se esperaba la interrupción de Margallo. El exministro de Exteriores con Mariano Rajoy ha apostillado: “Hombre pues no lo has hecho mal para empezar más tarde”.

Un comentario que ha provocado las carcajadas de todos los presentes en el estudio. “Algo mal lo habré hecho si me busqué tantos enemigos en tan poco tiempo. Decir más verdades de las que podía decir”, ha señalado Iglesias antes de retomar el tema de la Reforma Laboral.